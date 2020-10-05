Kremlin: Dağlık Karabağ’da taraflara eşit mesafedeyiz

05 Ekim 2020 Pazartesi, 12:24

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yaşanan savaşa ilişkin açıklama yaptı. Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'a gönderilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Rusya’nın bunu ancak Azerbaycan ve Ermenistan’ın rızasıyla yapabileceğini ifade etti.”

Ermenistan tarafından ise geçtiğimiz günlerde Rus barış gücünün Karabağ'a girmesinin görüşülmesi olasılığını dışlamamıştı.

Uluslararası prensipleri hatırlatarak sözlerine devam eden Peskov sözlerine “İthilaf bölgesine barış gücü gönderilmesinin ve en önemli kuralı tarafların buna razılık vermesidir. Dolasıyla bölgeye Rus barış gücü gönderilebilmesi için hem Ermenistan’ın hem de Azerbaycan’ın buna evet demesi gerekiyor” dedi.



