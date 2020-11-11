Kremlin: Türkiye ile işbirliğimiz Azerbaycan topraklarında yer alacak
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Dağlık Karabağ anlaşması hakkında, "Türkiye ile işbirliğimiz Azerbaycan topraklarında yer alacak" açıklamasını yaptı. Peskov, Dağlık Karabağ’da yapılan anlaşmayla ilgili Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye’nin barış gücü kuvvetlerine dahil edilip edilmediği sorusuna cevap veren Peskov, “Hayır, Türk-Rus barış güçlerinden bahsedilmedi. Bu konu hiçbir zaman ele alınmadı. Türkiye ile işbirliğimiz Karabağ’da yer almayacak, Azerbaycan topraklarında yer alacak. Burada bir gözlem merkezi oluşturulması söz konusu” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını duyurdu.
BARIŞ GÜCÜ KARABAĞ'A GÖNDERİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulyanovska Havaalanı'ndan İl-76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ’a gönderildiği belirtildi.
Merkez Askeri Bölgesi'nden 15. motorize birliklerin bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerinin, tarafların anlaşmalara uyumunu izleyeceği, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca gözlem noktaları kurulmasının planlandığı hatırlatıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes başladığını ve bölgede Rus barış gücünün görev yapacağını duyurmuştu.
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