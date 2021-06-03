Son dakika... Kremlin’den Türkiye'deki S-400 uzmanlarıyla ilgili açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de bulunan S-400 uzmanlarının gönderildiği şeklinde ifadeler içeren haberlerin doğru olmadığını kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la liderler zirvesinde bir araya gelmesinin öncesinde, Rus uzmanların Biden’a sinyal göndermek için eve yollandığı şeklindeki yorumları içeren haberler medyaya yansımıştı. Peskov, medyada yer alan birtakım haberlerin sorulması üzerine açıklamada bulundu.
Peskov, Rusya yapımı savunma sistemi S-400 konusunda uzmanlaşmış personelin Türkiye'den plan dahilinde ayrılmakta olduğunu, Rus uzmanların ‘evlerine gönderildiği’ şeklindeki yorumların doğru olmadığını söyledi.
'KESİNLİKLE YANLIŞ, DOĞRU DEĞİL'
Peskov açıklaması şu şekilde sürdürdü:
"Orada (Türkiye) bulunan uzmanlarımızın hepsi, planlı bir biçimde evlerine geri dönüyor, zira Türk personelin eğitimi ve işlerin devri konusundaki görevlerini tamamladılar. Dönüşleri önceden planlanmış olduğu gibi gerçekleşiyor. Bunu bir eve gönderme yahut kovma şeklinde yansıtmak, kesinlikle yanlış, hiç doğru değil.”
'BASKI YAPIYORLAR'
Bunun yanında Peskov, Rus uzmanların evlerine dönüşünde ABD’nin bir rolünün olup olmadığı sorusuna, “Burada Amerikalıların herhangi bir etkisi bulunmuyor. İyi biliyorsunuz ki Amerikalılar Türklere (S-400 sistemi hususunda) oldukça baskı yapıyor, fakat Türk tarafı istikrarlı bir biçimde duruşunu koruyor” yanıtını verdi.
Kaynak: Sputnik
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