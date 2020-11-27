Kripto para- Bitcoin 17,000 doların üzerine döndü

27 Kasım 2020 Cuma, 09:07

Yoğun satışlarla 16,369 dolara kadar inen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.67 düşüşle 17,173.01 dolar düzeyine gerilese de, 17,000 doların üzerine döndü. Haftalık kaybı yüzde 4.29 olan Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 318.65 milyar dolar düzeyine indi.

Analistlere göre Bitcoin'deki hızlı düşüşte, altcoin'lerin yükselişi, fazla değerlenen adres sayısındaki artış ve yüksek fonlama oranları etkili oldu. Kimi analistler de, yaşanan büyük düzeltmeyi art arda yapılan likidasyonlara bağlıyor: "Piyasanın kasım ayı başından beri sürekli olarak Bitcoin satın alması ve uzun pozisyon açması, keskin bir düzeltme yaşanma ihtimalini artırmıştı."

Bitcoin ağırlıklı satışlar tüm kripto para piyasalarını da etkiledi ve son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 61'inin değeri düşerken, ilk 10 birimden 7'si düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de, hafta başında yükseldiği 565 milyar dolarlık üç yılın zirvesinden yaklaşık 54 milyar dolarlık düşüşle 511 milyar dolara düştü.

Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, artan satışların etkisiyle 245.41 milyar dolardan 264.09 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,792 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,520 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 62.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 4.67 düşüşle 17,173.01 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.81 düşüşle 524.79 dolar,

3.XRP yüzde 2.69 düşüşle 0.55 dolar,

4.Tether yüzde 0.11 artışla 1.00 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 6.35 düşüşle 272.15 dolar,

6.Chainlink yüzde 1.13 artışla 12.74 dolar,

7.Litecoin yüzde 6.66 düşüşle 71.99 dolar,

8.Polkadot yüzde 2.34 düşüşle 4.95 dolar,

9.Cardano yüzde 4.99 artışla 0.13 dolar,

10.Binance Coin yüzde 5.06 düşüşle 28.61 dolardan işlem görüyordu.



