Kripto para borsasını sarsan 'yalan haber'

14 Eylül 2021 Salı, 10:30

Litecoin’in dün Twitter’daki onaylı hesabından perakende devi Walmart ile ortaklığa ilişkin bir twitin paylaşılmasının ardından kripto para piyasaları oldukça hareketlendi. İddiaların reddedilmesinin ardındansa kripto piyasalarında deprem etkisi görüldü.



Dün akşam saatlerinde ABD’li perakende devi Walmart’ın kripto para birimi Bitcoin’le ödeme kabul edebileceğine dair haberler ortaya atılmış, Litecoin hesabı da bu haberleri duyurmuştu.

REUTERS, BBC VE CNBC DE PAYLAŞTI

Yalan haber Reuters, Bloomberg ve CNBC gibi basın kuruluşları tarafından da paylaşıldı.

Ortaya çıkan yalan haberin ardından Litecoin yüzde 33 oranında değer kazandı. Haberin yayılmasından bir saat sonra Wallmart iddiaları reddederken Litecoin’in gün içindeki kazancının çoğu silindi. Ayrıca yalan haber diğer kripto paraları da etkiledi. Litecoin de daha sonra duyurunun yanlış olduğunu doğruladı.

Haberin ardından Litecoin’in 175 dolar seviyelerinden 237 dolara kadar çıkan Litecoin, yalanlamanın ardından yeniden 176 dolara seviyelerine çekildi.

Sahte basın bülteninin paylaşıldığı e-posta adresinin Walmart’la herhangi bir resmi bağı olmadığı belirtildi.

“OLDUKÇA KÖTÜ DURUMA DÜŞTÜK”

Litecoin Foundation idari direktörü Charlie Lee, çalışanlarından birinin perakende devi Walmart ile ortaklığa ilişkin sahte duyuruyu “retweet” etmesinin ardından oldukça kötü bir duruma düştüklerini kaydetti.

Litecoin’in yaratıcısı ve vakfın genel müdürü Charlie Lee, “Sahte haberleri twitlememek için elimizden geleni yapıyoruz ama bu sefer gerçekten batırdık” dedi.

Litecoin’in yanı sıra diğer kripto para birimlerinden Bitcoin de günlük yüzde 3’ün üzerinde düşüş gösterdi. Ethereum ise yüzde 6’nın üzerinde değer kaybetti.

GÜVENSİZLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Temmuz ayının sonlarında da ABD merkezli e-ticaret ve bilişim devi Amazon’un kripto para birimi Bitcoin'i bu yılın sonundan itibaren ödeme aracı olarak kabul edeceği yönünde haberler çıkmış, haberlerin ardından Bitcoin değer kazanmıştı. Amazon’un çıkan haberleri yalanlamasının ardından kripto para tekrar değer kaybetmişti.

Bu tarz manipülasyonlar kripto para dünyasındaki güvensizliğe dair endişeleri artırırken düzenlemeye isteyen eleştirmenlerin ise elinin güçlenmesine yol açıyor.