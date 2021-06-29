Kripto para piyasalarında son durum... Bitcoin ne kadar oldu? (29 Haziran 2021)

29 Haziran 2021 Salı, 10:03

Kripto para piyasalarındaki olumlu hava devam ediyor. Piyasalarda son 24 saatte yüzde 3'lük artış yaşanırken; Bitcoin'in fiyatında bir değişiklik yaşanmadı. Bitcoin, 34 bin 707 dolardan işlem görürken; piyasa hakimiyeti yüzde 44.78'e geriledi.

Ethereum'da ise artış trendi hakim. Ethereum'un fiyatı yüzde 6 artarak 2 bin 107 dolara yükseldi. Dogecoin'de ise bir değişiklik yaşanmadı. DOGE fiyatı 25 cent seviyelerinde...

ETHEREUM, BITCOIN'I İLK KEZ GEÇTİ

Kripto para işlemlerini analiz eden Santiment'in verilerine göre; ETH ilk kez adres etkinliği açısından BTC'yi geçti. Böylece; Bitcoin'le yapılan işlem sayısı ilk kez Ethereum'un altında kaldı.