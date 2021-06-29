Kripto para piyasalarında son durum... Bitcoin ne kadar oldu? (29 Haziran 2021)
Kripto para piyasalarında, Ethereum'un adres etkinliği ilk kez Bitcoin'i geçti. İşte piyasalardaki son durum...
Kripto para piyasalarındaki olumlu hava devam ediyor. Piyasalarda son 24 saatte yüzde 3'lük artış yaşanırken; Bitcoin'in fiyatında bir değişiklik yaşanmadı. Bitcoin, 34 bin 707 dolardan işlem görürken; piyasa hakimiyeti yüzde 44.78'e geriledi.
Ethereum'da ise artış trendi hakim. Ethereum'un fiyatı yüzde 6 artarak 2 bin 107 dolara yükseldi. Dogecoin'de ise bir değişiklik yaşanmadı. DOGE fiyatı 25 cent seviyelerinde...
ETHEREUM, BITCOIN'I İLK KEZ GEÇTİ
Kripto para işlemlerini analiz eden Santiment'in verilerine göre; ETH ilk kez adres etkinliği açısından BTC'yi geçti. Böylece; Bitcoin'le yapılan işlem sayısı ilk kez Ethereum'un altında kaldı.
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