Kripto para piyasasında 100 milyar dolarlık manipülasyon: 25 dakika sürdü
Walmart'ın 1 Ekim'den itibaren online mağazalarında Litecoin kabul edeceği açıklanan sahte bülten nedeniyle piyasada 100-120 milyar dolarlık bir dalgalanma yaşandı.
Uluslararası basın bülteni sunma platformu GlobalNewswire'a Walmart'ın 1 Ekim'den itibaren online mağazalarında Litecoin kabul edeceğini açıkladığı bir bülten düştü.
Litecoin Twitter hesabında da bu bülten paylaşılınca uluslararası haber ajansları Walmart'ın Litecoin kabul edeceğini dünya basınına servis etti.
Ancak yaklaşık 25 dakika sonra Walmart bu haberi yalanladı, sözkonusu tweet de silindi.
NTV'de yer alan habere göre; Walmart piyasaları hareketlendiren basın bültenini kendilerinin servis etmediğini duyurdu.
17 dakikada yüzde 30'dan fazla değer kazandı
O esnada Litecoin önce 175 dolardan 17 dakikada 233 dolara çıktı ardından yeniden 178 dolara düştü.
Haberin etkisiyle başta bitcoin olmak üzere çoğu kripto parada da önce yükseliş ardından düşüş yaşandı.
Bu dalgalanma esnasında kripto paraların toplam piyasa değeri önce 2 trilyon 28 milyar dolardan 2 trilyon 124 milyar dolara çıktı. Ardından 2 trilyon 4 milyar dolara geriledi. Yani piyasada bu yalan haberin etkisiyle 100-120 milyar dolarlık bir dalgalanma yaşandı.
İlerleyen saatlerde Litecoin Vakfı da, Twitter üzerinden Walmart ile herhangi bir işbirliğine gitmediğini duyurdu.
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