Kripto para piyasasında "Gecikme" uyarısı

05 Eylül 2021 Pazar, 09:20

Merkez Bankası’nın ödeme sağlayıcılar üzerinden kripto paralarla yapılan ödemeleri ve para transferlerini yasaklamasından bu yana herkesin gözü yapılacak olan yasal düzenlemede.

Düzenleme taslağının da artık son aşamaya geldiğini biliniyor. Eylül ayında çıkması ve hem kripto paralar hem de kripto para platformlarına yönelik düzenlemeler içermesi beklenen taslağın pilot uygulama ile ekim ayında çıkacağı alınan duyumlar arasındaydı. Fakat Merkez Bankası cephesinde biraz frene basıldığını ve düzenlemenin biraz gecikebileceğini öğrenildi. Merkez'in özellikle kara para olabilecek kaynağın akışını önceki düzenlemeyle durdurduğu belirtiliyor.

ALIM SATIMLARDA DÜZENLEME

Dünya gazetesinden Barış Erkaya'nın haberine göre, Türkiye’de kripto paralara yönelik kurumsal kabullenme konusunda oldukça dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe’nin Türkiye’de kurulu bir borsa üzerinden token arzı, bu hafta içerisinde ise AB Grup Holding’in hem bir kripto para alım-satım platformu hem de kendi blockchain ağ altyapısına sahip bir kripto para çıkardığını, bu projenin arkasına da grubun tüm sermayesini teminat olarak koyacağını duyurması önemli gelişmelerdi.

Kripto para alanına yatırım yapan herkes öncesinde Ankara ile görüştüğünü söylüyor. Buradan çıkan izlenim ise alım-satım platformlarına yönelik oldukça sert kurallara sahip, fakat kripto para yatırımlarının önünü tıkamayacak bir düzenlemenin çıkacağı şeklinde. Borsalardan çok yüksek sermaye yeterliliği isteneceği ve platformların çok yakından izleneceği düşünülüyor. Ayrıca yatırımcı koruma mekanizması oluşturulacağı da belirtiliyor.

Elbette bu yüksek sermaye şartı birçok borsanın astronomik sermaye artışları gerçekleştirmesini zorunlu kılacak. Sermaye şartı için geçiş dönemi olacak mı, net değil. Fakat platformlar arasında birleşme ve satın almaların yaşanacağı günler yakın olabilir.