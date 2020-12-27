Kristal Berraklığı’nın göz alan güzeli

27 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Ametistten farklılar sanki parlaklıkları farklı, derken Pera Müzesi’nde yeni açılan “Kristal Berraklığı” sergisinde Kıymet Daştan’ın standı önünde takılıp kaldım, ayrılamıyorum. Önce işin adı sandım ama hayır sanatçının adı, Daştan. Taşa bakıyorum ya. Birazdan kendisi de geliyor ve uzun uzun eserini anlatıyor, anlattıkça gözlerimiz hayretle açılıyor! Ametisti andıran mor kuvars görünümlü maddeler aslında eski CD’lermiş! Mimar Sinan Güzel Sanatlar Heykel Bölümü’nü birincilikle bitiren sanatçı Beyrut’ta bir süre kalıp oradaki müzelerde yaptığı incelemelerden esinlenmiş, araştırmaları, denemeleri derken bu çalışmayı gerçekleştirmiş. Değişik materyallerin yüksek ısıda erimesinden ortaya çıkan formların ışığı farklı biçimlerde yansıtması ve ilginç görünümleri ona geniş bir çalışma olanağı vermiş. Önlerine birer de lup koyarak bu görsel şölene davet ediyor izleyiciyi. Tabii serginin konseptiyle ilgili olarak felsefi pek çok şey anlatılıyor ama gözün gördüğüne daha ne eklemeli? Güzel, hayallere salıyor, merak uyandırıyor, göz kırpıyor. Serginin adına da pek uygun düşüyor!



