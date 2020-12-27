Kristal Berraklığı’nın göz alan güzeli
Şu fotoğraflarda gördüğünüz onikslerin renkleri çok güzel değil mi? Hele büyüteçle baktığınızda içi başka parlıyor dışı başka, doğa ne harikalar yaratıyor! Ben çok severim böyle mor renkli doğal taşları, ametistleri!
Ametistten farklılar sanki parlaklıkları farklı, derken Pera Müzesi’nde yeni açılan “Kristal Berraklığı” sergisinde Kıymet Daştan’ın standı önünde takılıp kaldım, ayrılamıyorum. Önce işin adı sandım ama hayır sanatçının adı, Daştan. Taşa bakıyorum ya. Birazdan kendisi de geliyor ve uzun uzun eserini anlatıyor, anlattıkça gözlerimiz hayretle açılıyor! Ametisti andıran mor kuvars görünümlü maddeler aslında eski CD’lermiş! Mimar Sinan Güzel Sanatlar Heykel Bölümü’nü birincilikle bitiren sanatçı Beyrut’ta bir süre kalıp oradaki müzelerde yaptığı incelemelerden esinlenmiş, araştırmaları, denemeleri derken bu çalışmayı gerçekleştirmiş. Değişik materyallerin yüksek ısıda erimesinden ortaya çıkan formların ışığı farklı biçimlerde yansıtması ve ilginç görünümleri ona geniş bir çalışma olanağı vermiş. Önlerine birer de lup koyarak bu görsel şölene davet ediyor izleyiciyi. Tabii serginin konseptiyle ilgili olarak felsefi pek çok şey anlatılıyor ama gözün gördüğüne daha ne eklemeli? Güzel, hayallere salıyor, merak uyandırıyor, göz kırpıyor. Serginin adına da pek uygun düşüyor!
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- İşte Erdoğan'ın avukatının aldığı ücret
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Erdoğan girdiği fırında neyi fark etmedi?
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması
- 5 ölü, 3 yaralı
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ile ilgili çarpıcı 'Gelecek Partisi' iddiası
- Hamza Yerlikaya cephesinde şimdi de maaş krizi başladı!
- İşte Erdoğan'ın avukatının aldığı ücret
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Erdoğan girdiği fırında neyi fark etmedi?
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Türk-İş’ten asgari ücret' açıklaması
- 5 ölü, 3 yaralı