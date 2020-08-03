Kriterler yetkinlik ve temsiliyet olacak

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerini belirlerken “yetkinlik” ve “temsiliyet” kriterlerini esas alacağı ifade ediliyor. 8 Ağustos’taki toplantı öncesi MYK’nin de belirlenmesi ve kurultayda PM’ye giremeyen mevcut dört üyenin yerine yeni isimlerin gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre MYK’de görev almak isteyen pek çok isim CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek talebini iletirken; son kararı verecek Kılıçdaroğlu’nun bölge temsiliyeti ve isimlerin yetkinlik alanlarına göre hareket edeceği ifade ediliyor.

Mevcut MYK üyelerinin tamamının görevlerine devam edeceği değerlendirmeleri yapılırken; söz konusu kriterlere göre Selin Sayek Böke’nin adı dış ilişkiler ya da ekonomi politikaları için öne çıkıyor.

Daha önce MYK’de görev alan Erdoğan Toprak’a da kurulda yine görev verileceği konuşuluyor. PM’de görev yapan ve delegenin yüksek oyunu alarak tekrar göreve gelen Ali Öztunç ve Gamze Taşcıer gibi isimler de MYK için adı öne çıkanlar arasında. Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlarından olan ve PM’ye ilk kez giren Ahmet Akın ve Deniz Demir’in ismi de MYK için geçiyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN GENÇLERE MESAJ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları’nın 1. Kurultayı’nın 59. yıldönümünde bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında, “59 yıl önce bugün, Türkiye’nin ilk siyasi gençlik kurultayı olan, CHP Gençlik Kolları 1. Kurultayı toplandı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizi emanet ettiği gençlerimizle, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak üzere, el ele yürüyeceğimize söz veriyoruz” dedi.

İMAMOĞLU: BAĞIŞ HEDEFİN ÜSTÜNE ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı’na Kurban Bayramı’nda yapılan bağışın hedefin üstüne çıktığını duyurdu. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “130 bin ihtiyaç sahibi ailemizin evine kurban eti ulaşacak. Kesimler noter huzurunda ve din görevlimizin refakatiyle gerçekleşti. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı gönülden kutluyorum. Allah razı olsun” ifadesini kullandı.

YAVAŞ’TAN TRABZON AYASOFYA’YA ZİYARET

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, bayramda Trabzon’a giderek Ayasofya Camii’ni ziyaret ettiği öğrenildi. Trabzon’un yerel internet sitesi “61saat. com”un haberine göre, ailesiyle Trabzon’a gelen Yavaş, Ayasofya Camii’ni ziyaret etti. Yavaş’ın sessiz sedasız kente geldiği ve CHP ile İYİ Parti teşkilatlarının ziyaretten habersiz olduğu kaydedildi.