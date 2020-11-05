Trump'ın 'oy sayımının' durması için 2 eyalette açtığı davalara ret!
ABD'de başkanlık seçimi için kritik eyaletlerde oy sayım işlemi sürerken, yeni bir gelişme yaşandı.
Georgia eyalet mahkemesi, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinin Georgia eyaletinde oy sayımının durdurulması için açtığı davayı redetti. Georgia Cumhuriyetçi Parti Başkanı David Shafer, dün yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası ile ortaklaşa olarak Chatham bölgesindeki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını duyurmuştu.
MİCHİGAN'DA DA RET
ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanya ekibinin Michigan eyaletindeki oy sayımının durdurulması için yaptığı başvuru, Michigan Eyalet Mahkemesi tarafından reddedildi.
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