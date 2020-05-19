Kritik toplantı yarın!
Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, yarın saat 14.00’te video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, yarın saat 14.00’te video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.
TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 20 Mayıs Çarşamba günü video konferans aracılığıyla saat 14.00’te toplantı yapacak. Riva’da gerçekleşecek toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak" denildi.
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