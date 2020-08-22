Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebileceğini, bu konuda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından, 2020-2021 egˆitim ve o¨gˆretim yılı is¸ ve is¸lemlerine ilişkin illere yazı gönderildi. Buna göre ders yılı 31 Ağustos pazartesi başlayacak. Liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları ihtiyac¸ duyulması halinde iki haftaya yayılarak 31 Agˆustos-11 Eylu¨l’de yapılacak.
Sınavlar mümkün ise c¸ok amac¸lı salon, spor salonu, yemekhane gibi büyük mekanlarda uygulanacak. Bunun mu¨mku¨n olmaması durumunda o¨gˆrencilerin oturma planı fiziki mesafe korunacak s¸ekilde du¨zenlenecek.
Yüz yüze eğitim başladıktan sonra, Sagˆlık Bakanlıgˆı e-Nabız Sisteminde kronik hastalıklar listesinde hastalıgˆı bulunan resmi ve o¨zel ortao¨gˆretim kurumlarında o¨gˆrenim go¨ren lise o¨gˆrencileri, durumlarına ilis¸kin e-Nabız Sistemi’nden alacakları belgeyle okul mu¨du¨rlu¨klerine bas¸vurmaları halinde, egˆitim faaliyetlerini uzaktan egˆitimle su¨rdu¨rebilecek. Bu konuda, İl ve İlc¸e Milli Egˆitim Mu¨du¨rlu¨klerince tedbirler alınacak.
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