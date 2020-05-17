KRT Genel Müdürü Adnan Bulut: Kıyamet koparan yandaşlar bu rakamlara baksın
KRT TV'nin Genel Müdürü Adnan Bulut, İBB'ye bağlı İGDAŞ'la yaptıkları sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.
İBB'ye bağlı İGDAŞ'ın Tele 1 ve KRT TV'deki hava durumuna sponsor olması aktrolleri harekete geçirmişti.
KRT TV'nin Genel Müdürü Adnan Bulut, İGDAŞ ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasıyla ilgili gelen yorumlara kişisel twitter hesabından "Faturalı 3 kuruş reklamımız sizin havuza hortumladığınızın yanında bir damla kalır" diyerek yanıt verdi.
"2017-19 arasında havuz medyasının İBB'yi hortumladığı rakamlarla sabit. KRT Tv, İgdaş'tan ilk kez sponsorluk aldı diye kıyamet koparan yandaşlar aşağıdaki rakamlara bir baksın sonra konuşalım.
Faturalı 3 kuruş reklamımız sizin havuza hortumladığınızın yanında bir damla kalır."
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