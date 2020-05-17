KRT Genel Müdürü Adnan Bulut: Kıyamet koparan yandaşlar bu rakamlara baksın

17 Mayıs 2020 Pazar, 08:09

İBB'ye bağlı İGDAŞ'ın Tele 1 ve KRT TV'deki hava durumuna sponsor olması aktrolleri harekete geçirmişti.

KRT TV'nin Genel Müdürü Adnan Bulut, İGDAŞ ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasıyla ilgili gelen yorumlara kişisel twitter hesabından "Faturalı 3 kuruş reklamımız sizin havuza hortumladığınızın yanında bir damla kalır" diyerek yanıt verdi.

"2017-19 arasında havuz medyasının İBB'yi hortumladığı rakamlarla sabit. KRT Tv, İgdaş'tan ilk kez sponsorluk aldı diye kıyamet koparan yandaşlar aşağıdaki rakamlara bir baksın sonra konuşalım.

Faturalı 3 kuruş reklamımız sizin havuza hortumladığınızın yanında bir damla kalır."