KRT TV programcısı Osman Güdü'ye saldırı!

04 Şubat 2021 Perşembe, 23:02

KRT TV'de 'Kent ve Yaşam' programını hazırlayıp sunan Osman Güdü akşam 19:50 sularında Kartal'daki ofisinden çıkıp aracına bindiği esnada saldırıya uğradı. Saldırganın Güdü'nün kafasına sert bir cisim ile defalarca vurduğu, bir taraftan da küfürler savurduğu öğrenildi.

Çevredekilerin olay yerine gelmesi ile saldırgan kaçtı. Güdü, Okan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonucu Güdü'nün kafasının iki bölgesinde yarıklar oluştu ve yaralanan iki bölgeden birine 4 diğerine 5 dikiş atıldı.Doktorlardan alınan bilgiye göre Güdü'nün sağlık durumu iyi, ancak bu geceyi kafa tasına aldığı darbeler nedeniyle hastanede müşahede altında geçirecek.

Güdü aracının Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nin önünde olduğunu, her tarafta kameraların bulunduğunu belirterek yarın Kartal Karakolu'na giderek şikâyetçi olacağını, henüz polisin gelmediğini söyledi.

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Kent ve Yaşam programında, Bayburt için yaptığı değerlendirmeler nedeniyle Güdü, yandaş medya tarafından hedef gösterilmişti. Güdü, "Bölgede tarikat ve cemaatler cirit atıyor" demişti. Güdü'nün Bayburt ilinde oluşan tarikatlaşmaya dikkat çektiği sözleri çarpıtılmış ve linç kampanyasına maruz bırakılmıştı.

Türkiye Bayburtlular Federasyonu yönetici ve üyeleri KRT'nin İstanbul'daki merkezi önünde toplanıp Güdü hakkında açıklama ve protesto gerçekleştirmişti.

(KRT)