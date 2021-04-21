KRT'ye en üst sınırdan ceza! İlhan Taşçı'dan olay 'RTÜK' tespiti

İlhan Taşcı, RTÜK'ün KRT’ye en üst sınırdan idari para cezası vermesine ilişkin, "İktidara yönelik en ufak eleştiride yasayı eğip bükerek televizyonları cezaya boğuyor." görüşünü dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2021 Çarşamba, 16:15
KRT'ye en üst sınırdan ceza! İlhan Taşçı'dan olay 'RTÜK' tespiti
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RTÜK, CHP Milletvekili Engin Özkoç’un KRT yayında söylediği "Türkiye Cumhuriyeti’nde bir tek darbeci var. Adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Tüm diktatörlerin başına gelen onun da başına gelecektir" sözünü yasaya aykırı bularak kanala en üst sınırdan idari para cezası verdi.

Olaya tepki gösteren RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, "RTÜK, muhalefetle iktidar arasındaki siyasi tartışmalarda taraf olmayı alışlanlık edindi." değerlendirmesinde bulundu.

"TELEVİZYONLARI CEZAYA BOĞUYOR"

Taşçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

RTÜK, muhalefetle iktidar arasındaki siyasi tartışmalarda taraf olmayı alışlanlık edindi. İktidara yönelik en ufak eleştiride yasayı eğip bükerek televizyonları cezaya boğuyor. Son örnek Sn @enginozkocun siyasi değerlendirmesi nedeniyle bugün KRT’ye tavandan ceza verilmesi oldu.


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