Küba üretimi Covid-19 aşısı Abdala'nın yüzde 92,28 oranında etkili olduğu öne sürüldü

22 Haziran 2021 Salı, 09:50

Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezinin (CIGB) Twitter paylaşımında, üretilen anti Covid-19 dozunun etkinliğinin yüzde 92,28 olduğu belirtilerek, "Küba'nın bugün 5 aşı adayı var, yüzde 62 etkinlik ile Soberana 02 ve yüzde 92,28 etkinlik oranıyla Abdala'dır, bunlar zaten aşı olarak kabul ediliyor. Küba, kendi öz imkanlarıyla nüfusunu aşılayan ilk ülke olacak" dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de Twitter'dan aşı haberlerini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Soberana 02 ve Abdala aşılarının başarılı çıkan sonuçlarının sevinciyle size bu haberleri veriyorum. Abdala'nın etkinliği gurur duyulacak bir olay. Tüm engellere rağmen bilim insanlarımız bize çok etkili 2 aşı verdiler" diye konuştu.

Küba, 19 Mart'ta çalışmaları devam etmekte olan aşılardan birinin insan denemeleri için onaylandığı ve 19 ila 80 yaşları arasında yaklaşık 48 bin kişi üzerinde deneneceğini açıklamıştı.

Sadece 11 milyon kişinin yaşadığı küçük ülke, üzerindeki siyasi ambargo nedeniyle pirinç ve parasetamol gibi temel maddelerden yoksun. Ancak köklü bir tıbbi araştırma geçmişi var.

Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana Küba’da 169 bin 365 vaka ve 1170 can kaybı kayıtlara geçti. Küba salgın sürecinde başka ülkelerden almayarak kendi aşısını üretme kararı almıştı.