Arjantin ve Küba'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarına kınama
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze şeridine yönelik hava saldırılarını kınadı.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter hesabından Küba hükümetinin, İsrail saldırılarını reddettiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu.
ABD'nin İsrail'in işlediği suçlara kalıcı destek verdiğini vurgulayan Rodriguez, "Küba, İsrail'in Gazze'deki Filistinli halka yönelik ayrım yapmayan bombalamalarını şiddetle kınıyor" ifadesini kullandı.
Öte yanda Latin Amerika'daki Filistin toplumu da İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
ARJANTİN'DEN İSRAİL'E TEPKİ
Arjantin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Arjantin'in, İsrail'in orantısız güç kullanmasından endişe duyduğu belirtilerek bölgede yükselen şiddetin kınandığı ifade edildi.
Arjantin'in İsrail ve Filistin'deki durumun dramatik şekilde kötüleşmesinden, İsrail güvenlik birimlerinin orantısız güç kullanmasından endişe duyduğu belirtildi.
Açıklamada, bölgedeki aktörlerin, uluslararası hukuka saygı göstermesi, durumu tırmandıran eylem ve açıklamalardan kaçınması gerektiği kaydedildi.
DESTEK ÇAĞRISI
Ateşkes ve diyalog vurgusu yapılan açıklamada, kalıcı ateşkesi tesis etmeye yönelik tüm uluslararası çabalara destek çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, "Böyle bir zamanda Papa Francis'in Kudüs'teki çatışmalara atıfta bulunarak ifade ettiği gibi şiddetin yalnızca daha fazla şiddet ürettiği ve bölgede barışın hakim olması için herkesin ortak çözümler araması gerektiği akılda tutulmalıdır" denildi.
KUDÜS'TEKİ GERGİNLİK
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da gerilimi tırmandırıyor.
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk 32 Filistinli hayatını kaybetti, 220 kişi yaralandı.
Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.
İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 3 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirdi.
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