Küba'nın aşısı Abdala'nın ilk sevkiyatının ulaştığı Venezuela'dan açıklama
Venezuela'ya Küba'nın koronavirüse karşı geliştirdiği "Abdala" ismi verilen aşının ilk doz sevkiyatı ulaştı.
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yaptığı açıklamada, Küba ile yaptıkları anlaşmanın bir parçası olarak Abdala aşısının ilk partisinin ülkeye geldiğini bildirdi.
Küba'nın Covid-19 ile mücadelesinin taktire şayan bulduklarını vurgulayan Rodriguez, "Dünyadaki en iyi etkinliklerden birine sahip olağanüstü bir aşıdır. Bugün Küba, aşı adaylarıyla birlikte etik, ahlaki, bilimsel ve teknolojik dersler veriyor. Halkların iradesine karşı gelebilecek hiçbir abluka yoktur" ifadelerini kullandı.
'YÜZDE 92 ETKİNLİK'
Rodriguez, Abdala aşısının yüzde 92'nin üzerinde bir etkinlik gösterdiğini ve aşının ülkeye gönderilmesinde destek veren Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e teşekkür etti.
Küba Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezinin (CIGB) 22 Haziran'daki Twitter paylaşımında, üretilen anti Covid-19 dozunun etkinliğinin yüzde 92,28 olduğu belirtilerek, "Küba'nın bugün 5 aşı adayı var, yüzde 62 etkinlik ile Soberana 02 ve yüzde 92,28 etkinlik oranıyla Abdala, bunlar zaten aşı olarak kabul ediliyor. Küba, kendi öz imkanlarıyla nüfusunu aşılayan ilk ülke olacak" demişti.
Küba, 19 Mart'ta çalışmaları devam etmekte olan aşılardan birinin insan denemeleri için onaylandığı ve 19 ila 80 yaşları arasında yaklaşık 48 bin kişi üzerinde deneneceğini açıklamıştı.
ABDALA İSMİ NEREDEN GELIYOR
Aşıya verilen bu ismin önemi Küba'nın ulusal kahramanı ve simgesi Jose Marti'nin, Küba'nın sömürgeciliğe karşı savaşına atıfta bulunarak yazdığı şiir kitabı Abdala'dan geliyor.
Kamuya açık internetteki bazı kaynaklarda ise Abdala adının Arapçada "Abdullah" anlamına gelen ve Marti'nin şiir kitabında İslam ülkesinde yaşayan bir Arap'ın bağımsızlık uğruna savaşa katılması hikayesi de işleniyor.
Video Haberler
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü
- Termometreler 43’ü gösterdi, sahiller doldu taştı
- Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Saymaz, paylaşımını sildi ve Uğur Dündar'dan özür diledi
- Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi açıklaması
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- AKP'li isim Sedat Peker'in iddialarını doğruladı
- Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında karar
- Yavaş'tan Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt
- Erkek farelere doğum yaptırdılar!
- Artık Türk siyasal yaşamında AKP diye bir parti yoktur
- Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı