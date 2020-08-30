Kubilay Aka: Bu ülkenin genci olarak söylüyorum; hayal kuramaz oldum

30 Ağustos 2020 Pazar, 23:13

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeyle birlikte ÖTV'de yeni oranlar belirlendi. ÖTV zammı sonrasında, 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 130 ÖTV, 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 150 ÖTV, 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda yüzde 220 ÖTV alınacak.

ÖTV zammına tepki gösteren Aka, '' Benden koşarak uzaklaşıyor. Bu ülkenin genci olarak söylüyorum; hayal kuramaz oldum'' dedi.

Aka, Twitter üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Bigün olur mu bilmem ama diye hayalini kurduğum araba. Alacağımdan değil. Dünden bu güne artan fiyatı. Benden koşarak uzaklaşıyor. Bu ülkenin genci olarak söylüyorum; hayal kuramaz oldum. Teşekkürler #ötvzammı için..."