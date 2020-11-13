Küçükçekmece park düzenlemesinde bürokratlar görevden alındı
İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki çocuk parkı düzenlemesine ilişkin soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü'nün görevden alındığını duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden görevinden uzaklaştırılmıştır."
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