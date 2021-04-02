Küçükçekmece'de yüksek gerilim teline temas eden genç yaşamını yitirdi

İstanbul Küçükçekmece'de yüksek gerilim hattı teline temas eden 15 yaşındaki genç öldü.

DHA
02 Nisan 2021 Cuma, 13:55
Küçükçekmece'de yüksek gerilim teline temas eden genç yaşamını yitirdi
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Olay Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşında olduğu öğrenilen genç yüksek gerilim hattına temas etti.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin ailesi ve mahalle sakinleri sokakta toplandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

 


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