KüçükÇiftlik Park’ta bu hafta...
KüçükÇiftlik Park’ta bu hafta birçok etkinlik düzenleniyor. Bir Baba Hamlet 25 ve 26 Ağustos’ta perde açacak.
KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nda “The Suicide Squad: İntihar Timi” 24 Ağustos Salı günü gösterilecek. KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda ise Bir Baba Hamlet 25 ve 26 Ağustos’ta perde açacak.
Konser tarihleri ise şöyle: 27 Ağustos Cuma - “%100 Metal Sunar”: Sülfür Ensemble ve Diabolizer, 28 Ağustos Cumartesi - Xir & Trip Gang, 29 Ağustos Pazar - Dolu Kadehi Ters Tut ve Evdeki Saat, 30 Ağustos Pazartesi - Sakiler ve İkilem.
Video Haberler
- Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik
- Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
- Afgan gazetecinin sözleri canlı yayına damga vurdu!
- Başkent'te şaşkınlık veren olay
- Karayolunda ölümü hiçe saydı! O anlar kamerada
- Babacan'dan 'Afganistan' yorumu
- Anonsu duyanların yüz ifadesi değişti
- Sular çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı
- Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı
- Skandal görüntüler! Rahat tavırları 'pes' dedirtti
En Çok Okunan Haberler
- Sayıştay'ın 'Saray raporları' ortaya çıktı!
- Fırat Tanış'tan 'Cüppeli' tepkisi
- Sedat Peker'in iddiası: AKP-FETÖ mahrem görüşme yapıyor!
- 'Söyleyeceklerimi paylaşacağım'
- Kılıçdaroğlu ile Akşener'in planı
- Uyuşturucu ve silahlarla yakalanan isim hakkında karar
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a resti çekti!
- 'MİT de devreye girdi'
- Erdoğan'ı üzecek anket sonucu
- Jigolo olmak isterken 77 bin lira dolandırıldı