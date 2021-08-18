KüçükÇiftlik Park’ta bu hafta...

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nda “The Suicide Squad: İntihar Timi” 24 Ağustos Salı günü gösterilecek. KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda ise Bir Baba Hamlet 25 ve 26 Ağustos’ta perde açacak.

Konser tarihleri ise şöyle: 27 Ağustos Cuma - “%100 Metal Sunar”: Sülfür Ensemble ve Diabolizer, 28 Ağustos Cumartesi - Xir & Trip Gang, 29 Ağustos Pazar - Dolu Kadehi Ters Tut ve Evdeki Saat, 30 Ağustos Pazartesi - Sakiler ve İkilem.