Küçükçiftlik’te şimdi de tiyatro zamanı

11 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Küçükçiftlik Park’ta 2009’dan bu yana çok sayıda büyük isim konser verdi. Çeşitli festivallerin yanı sıra sinema, sergi, gazino, alışveriş, spor, hobi, yeme içme etkinlikleri yapıldı. Tarihi ise 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Alan, o yıllarda İstanbulluların nefes aldığı ve iyi vakit geçirdiği, dönemin en büyük mesire yeri. Yüzyıllar içinde bu fonksiyonu hiç yitirmeden Cumhuriyet döneminde KüçükÇiftlik Gazinosu, 70’lerden sonra ise KüçükÇiftlik Lunaparkı olarak hizmet verdi.

Tiyatro konusunda ise 2012’de bir girişim olsa da müzik etkinlikleri ve festivallerin yoğunluğu nedeniyle sürdürülemedi. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle konser ve festivaller durma noktasına gelince, tiyatronun tekrar Küçükçiftlik Park’a dönmesinin önünde de bir engel kalmadı.

‘HER SEZON TİYATRO OLACAK’

Etkinlikler Küçükçiftlik Bahçe Tiyatrosu adı altında yapılacak. Kurum sözcüsü Naz Kavran, “Artık her sezon Küçükçiftlik Park’ta tiyatro olacak” dedi. Etkinlikler için bilgi aldığımızda Kavran, “Tüm bu içeriklerin arasında tiyatronun bu zamana kadar düzenli olmaması büyük eksiklikti, pandemi döneminde herkesin hayatlarında yapmaya çalıştığı gibi hayalini kurduğumuz farklı işlere yer verebilmekse büyük şans. Birkaç sene önce Cem Davran’la sohbetlerimiz sırasında hayal ettiğimiz çim alanda bahçe tiyatrosu projesini hayata geçirmenin tam zamanıydı. Temmuz ayında Banu Abla’yı (Zeytinoğlu) aradım ve projemizden bahsettim. Hemen o gün heyecanla tüm ekibini seferber ederek desteğini ortaya koydu. Çok sevgili Şevket Çoruh ile toplantı yaptık, sağ olsun kendisi de projeyi sahiplendi. Günün şartlarına uygun tasarlanan yeni sahne ve yeni oturma düzenimizle KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatro’sunu hayata geçiriyor, Haldun Dormen gibi bir duayen ile sahnemizi açmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

MEKÂN DÜZENİ...

Kavran, mekân hakkında da bilgi verdi. Buna göre, 450 kişilik sosyal mesafeli bir oturma düzeni olacak. Seyirciler alana ateş ölçümü yapılarak alınacak, kapıda bilet satılmayacak, “online” bilet kontrolü yapılacak. Ortak kullanım alanlarına da dezenfektan üniteleri yerleştirilecek. Ayrıca etkinlik öncesi ve sonrası alan dezenfekte edilecek.

Bilet fiyatlarıyla ilgili konuşan Kavran, “Biz bu sene KüçükÇiftlik Park ve URU olarak gönüllülük esasına bağlı kalarak seyircisinden ayrı düşen tiyatrolara destek olmak amacıyla sahnemizi gelir beklentimiz olmadan tiyatro gruplarına açtık. 70-145 TL arasında değişiklik gösteren bilet fiyatlarını tiyatro grupları kendileri belirledi. Her bir oyunun bilet fiyatı içerik, ekipman ve ekiplerine göre farklılık gösteriyor. Tiyatro severler KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu program bilgisini ve biletlerini Biletix’ten sağlayabilirler” ifadelerini kullandı.

ÇOK YÖNLÜ SAHNE...

Sahne, Küçükçiftlik Park’ın ortasına kurulmuş. Kavran, hem ana alana hem bahçe tarafına hizmet verebilecek çift taraflı bir sahnenin olacağını söylüyor. Çok yönlü sahne performanslarına uyumlu şekilde tasarlandığını belirtiyor.