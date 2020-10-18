Küçülen şirket, maaş ve tazminat ödemedi

18 Ekim 2020 Pazar, 05:30

Maaş ve tazminatlarını almak için eylemde olan Bimeks işçileri, hakları verilmediği takdirde 2 Kasım’da patronlarından Vedat Akgiray’ın ders verdiği Boğaziçi Üniversitesi önünde çadır kurarak nöbet tutacaklarını belirtti.

İşten çıkarılan satın alma personeli Atakan Başaran, “Şirket, 140 üzerinde şubeye sahipken ve her şubede 30 trilyonluk mal varken şu anda Çekmeköy’de 30 metrekarelik dükkânda küçülerek hayatına devam ediyor. 100 üzerinde mağaza kapandı. Şirketin sahiplerinden Vedat Akgiray, Boğaziçi Üniversitesi’nde finans profesörü olarak devam ediyor. Vedat Akgiray’a 1500 işçisine borcu olduğu söylendiğinde ‘Ben şirketi kardeşime devrettim’ diyor. Murat Akgiray ise ‘işçilerin maaşını ve tazminatını ödeyeceğini’ söylüyor” dedi. Davayı kazanmalarına karşın şirketin üzerinde hiçbir şey olmadığı için haciz işleminin başlatılamadığını kaydeden Başaran, “1500 işçi 20 senelik tazminatlarını alamıyor. Şirket iflasını açıklamadı. 1500 işçinin alacağı para 30 trilyon üzerindedir. Türkiye’nin en zengin 100 iş insanı listesine girmiş Murat Akgiray’dan alacağımız var” diye konuştu.

EYLEM YAPIYORLAR

Boğaziçi ve Özyeğin üniversitelerinin önünde haklarını alabilmek için eylemler yaptıkları söyleyen Başaran, şöyle devam etti: “Bu eylemler sırasında karşımıza polis çıkıyor. Arkadaşlarımız haklarını alabilmek için yaptıkları eylemlerde polis tarafından darp ediliyor, gözaltına alınıyor. Bizler direnişimize devam edeceğiz. Boğaziçi Üniversitesi önünde 2 Kasım günü büyük direniş çadırı kuracağız. 2 ilde şirketin patronları hakkında suç duyurusunda bulunduk ancak hiçbir savcı bize dönüş yapmadı. Türkiye’nin en büyük perakende şirketi batmış ve Çalışma Bakanı bir kere bile bu işçilerin tazminatını ödedin mi diye sormamış. Bu, Türkiye için bir kara lekedir. Patron, şirketin içini boşaltıyor, işçiye maaşını vermiyor. Sonrasında da hayatına devam edebiliyor. Şirket bize artık açıklama yapsın, haklarımızı bir an önce ödemesini istiyoruz.”

SAHİPLERİ AKADEMİSYEN

Bimeks, 1990 yılında Mehmet Murat Akgiray ve Ahmet Vedat Akgiray kardeşler tarafından kuruldu. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte şirket; bilişim teknolojisi, tüketici elektroniği, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi ürünleri satmaya başladı. Bimeks’in 2016 yılının aralık ayı itibarı ile Türkiye’nin 60 ilinde 135 mağazaya ulaştı ancak ani bir kararla yaklaşık 1500 işçisini, 2016 ve 2018 yılları arasında birikmiş maaşları ve tazminatlarını vermeden işten çıkardı. Son 3 yıldır ise şirketin iflasını açıklamadığı öğrenildi. Şirketin sahiplerinden Vedat Akgiray Boğaziçi Üniversitesi’nde, Ahmet Akgiray ise Özyeğin Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapıyor.