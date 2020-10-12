Kulak çınlaması nasıl geçer? Hafif elektrik akımı ve elektronik müziği iyileştirebilir
Bilim insanlarının geliştirdiği ve dili uyaran deneysel bir cihaz, kronik kulak çınlaması yaşayan 273 gönüllünün katıldığı bir deneyde görülen belirtileri hafifletmiş.
Dile çok hafif elektrik akımı verildiği esnada, elektronik müziği andıran ve özenle hazırlanmış bir ses akışı da kulaklık üzerinden kişiye veriliyor.
Bu birleşik tedavi, katılımcıların yüzde 86’sında belirtilerin iyileşmesine ve 1’den 100’e kadar değişen çınlama şiddetinde yaklaşık 14 puanlık ortalama bir düşüşe sebep olmuş.
Üstelik görülen bu iyileşmeler, deneye katılan kişilerin çoğunda bir yıla kadar devam etmiş. Deneyin sonuçları, hayalet sesler ile çınlayan kulaklarla yaşayan ve dünya nüfusunun yüzde 10-15’ini oluşturan insanlar için umut vadediyor.
İrlanda’daki Nueromod Tıbbi Cihazlar tarafından geliştirilen ve Lenire adı verilen bu cihaz, beynin normalde çınlama belirtilerine sebep olan fazla etkin bölgelerinde faaliyet alanını etkili biçimde azaltarak, beynin hassasiyetini artırmayı hedefliyor.
Neromod, bu yeni çalışmada İngiltere, Almanya, Birleşik Devletler ve İrlanda’daki araştırmacılarla beraber çalışmış.
Minnesota Üniversitesi’nde çalışan Neuromod baş bilimsel sorumlusu sinirbilimci Hubert Lim şunları kaydetti:
"Eğer işitsel beyni pek çok girdi ve akustik uyarana karşı daha hassas hale getirirseniz, o zaman dikkati dağılır ve kulak çınlamasına yönelik hassasiyeti veya farkındalığı azalır. Tedavinin bu şekilde çalıştığına inanıyoruz."
Kaynak: popsci.com
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