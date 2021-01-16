Kulaklık pazarında büyük rekabet

16 Ocak 2021 Cumartesi, 16:06

Müzik dinlerken, video izlerken veya telefonla konuşurken gürültüyü engelleyen, kullanıcısına daha iyi bir dinleme deneyimi sunan kulaklık pazarında kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Son dönemde hem yüksek ses kalitesi arayanların hem de kablolardan kurtulmak isteyenlerin tercihi haline gelen Bluetooth bağlantılı kulak üstü kulaklıklara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Apple, Huawei, Sony, Sennheiser, AKG, Beats, Philips, JBL kulak üstü kulaklıklarda atağa geçti. İşte piyasaya sunulan son teknoloji kulaklıklar:

APPLE AİRPODS MAX

Aktif Gürültü engelleme için sekiz adet mikrofon ve ses yakalama için üç adet mikrofona sahip. Tek şarjla 20 saate kadar dinleme süresi sunan AirPods Max’in her iki tarafında saniyede 9 milyar işlem yapabilen Apple H1 kulaklık çipi kullanılmış. Apple’ın, kendi tasarımı 40 mm dinamik sürücülere sahip AirPods Max’in satış fiyatı 5 bin 699 TL.

HUAWEİ FREEBUDS STUDİO

Huawei FreeBuds Studio, dahili IMU sensörü ve mikrofon sisteminden oluşan dinamik bir gürültü algılama sistemi ile aktif gürültü engelleme (ANC) kontrol sistemine sahip. FreeBuds Studio, 360 derecelik Bluetooth sinyal kapsama alanı sunan çift anten tasarımına sahip. Kulaklığın fiyatı ise 3 bin 499 TL.

SENNHEİSER MOMENTUM 3

Sennheiser Momentum 3, üç farklı ANC modunun yanında Transparan Duyma özelliğine de sahip ve baştan çıkarıldığında müziği duraklatma, geri takıldığında oynatma ve katlandığında kapanma gibi sezgisel yetenekleri barındırıyor.

SONY WH-1000XM4

30 saatlik pil ömrü sunan Sony WH-1000XM4 kulaklığın AC adaptörüyle 10 dakikada 5 saatlik şarj elde edilebiliyor. Döner-katlanır yapıda tasarlanan ve bluetooth 5.0 ve NFC desteği de olan kulaklığın bluetooth görüş mesafesi yaklaşık 10 metre. Cihazın satış fiyatı 3 bin 499 TL.

JBL CLUB ONE PREMİUM

JBL Club One Premium ANC kulak üstü Bluetooth kulaklık, 45 saate varan kablosuz çalma süresi sunuyor. Cihazın, Bluetooth ve ANC açıkken müzik çalma süresi ise 23 saat. 40 mm özel turuncu grafen sürücüleri olan JBL Club One Premium’un fiyatı ise 3 bin 499 TL.

PHİLİPS TAPH805BK

Philips’in 40 mm sürücülü, kablosuz aktif gürültü önleyici kulaklığı, 30 saat oynatma veya konuşma süresi (ANC açıkken 25 saat) sunuyor. Philips TAPH805BK’nin satış fiyatı 1.999 TL.

AKG N700NC M2

261 gram ağırlığındaki AKG’nin kulak üstü kulaklığı, Bluetooth ve Aktif Gürültü Engelleme modu açıkken 20 saat, ANC özelliği açıkken kablolu bağlantıyla 36 saate kadar müzik dinleme imkanı sunuyor. Katlanabilir tasarım ile gelen AKG N700NC M2’nin satış fiyatı 2 bin 499 TL.

BEATS SOLO PRO

22 saate kadar dinleme süresi (ANC ve Şeffaf Mod kapalıyken 40 saate kadar) sunan Beats Solo Pro’da konuşmayı algılayan bir ivmeölçer ve hüzmeleme özellikli çift mikrofonla kullanıcının sesi hedef alınarak dışarıdan gelen gürültüler filtreleniyor. Kulaklıkta Siri desteği de bulunuyor. Beats Solo Pro’nun satış fiyatı 2 bin 599 TL.

HAFTANIN YENİSİ

HONOR ROUTER 3 TÜRKİYE’DE

Daha hızlı bir kablosuz ağa, Wi-Fi 6 Plus teknolojisi ile bağlanmak isteyenler için geliştirilen HONOR Router 3’ün Türkiye satışı başladı. Toplamda 5 adete kadar ek HONOR Router 3’e bağlanarak geniş alanlarda kapsama alanını genişleten cihaz, menzil arttırıcı özelliğe de sahip. HONOR Router 3 sayesinde cihazların güç tüketimi yüzde 30’a kadar düşebiliyor. Ürünün Türkiye satış fiyatı ise 649 TL.