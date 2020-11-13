Kulede nöbet tutan askerler, kadına saldırıyı engelledi

13 Kasım 2020 Cuma, 12:55

Olay, 8 Kasım gecesi saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nin kulesinde nöbet tutan 2 asker, yol ortasında kimliği belirsiz bir erkeğin, bir kadını darbettiğini gördü.

Erkeğin elindeki bıçağı da fark eden askerler, saldırgana, kadından uzaklaşmaması halinde silah kullanacakları yönünde uyarı yaptı. Paniğe kapılan saldırgan, kadını bırakıp kaçtı.

Nöbetçi astsubay, hemen 112 Acil'i aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kadını darbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.