Kulisleri sallayan iddia: İşte Erdoğan'ın 'koltuğunu kaybetmemek' için planı

24 Ağustos 2021 Salı, 09:46

Gazeteci Ayşenur Arslan, Murat Yetkin'in yazısını ele alarak Erdoğan'ın 'koltuğunu kaybetmemek' için aklındaki planı açıkladı.

Ayşenur Arslan'nın halktv.com.tr'de yazdığı "Erdoğan’ın masasında hangi “U dönüşü” var?" başlıklı yazısı şöyle:

'HDP’YE YÖNELECEK'

Aslında Murat Yetkin’in yazısındaki U DÖNÜŞÜ bir siyasi ittifakı yada buluşmayı işaret etmiyor. Daha ziyade göç politikasından ve söylem revizyonundan söz ediyor. Ancak siyaset kulisleri bambaşka senaryolarla bambaşka dönüşlerden dem vuruyor. Örneğin -belki de kasıtlı olarak yayılan söylentilere bakılırsa- iktidarın yeniden HDP’ye yönelmesi şaşırtıcı olmayacak.

'FETÖ İLE YENİDEN MÜZAKERE'

Bir başka ihtimal de Sedat Peker’in gündeme getirdiği gibi, FETÖ ile yeniden müzakere masasına oturulması. İkisine de şaşırmam. Her iki manevranın yol haritasının da ABD’de çizildiğini söyleyen olursa hiç şaşırmam. Erdoğan’ı tanıyorsak, koltuğunu (saraylarını) kaybetmemek için her şeyi yapacağını tahmin edebiliriz

'SARAY’DAN GÜVENLİ TAHLİYE OLABİLİR Mİ?'

Saray’ın arka bahçesindeki endoktrinasyon uzmanlarının yazılarını boş verin. Patronlarının dahi okumadığı o yazılar gerçeği örtme çabasının zavallı ürünleri. Esas raporları başka! Masaya verileri koyuyorlar.

AKP’nin nasıl oy ve kan kaybettiğine dair araştırmaları yorumluyorlar. Sonra? Sonra ne olabilir ki! Kimileri FETÖ’yü hatırlatıyor. Kimileri yeniden açılım diyor. Her ikisinin de Washington’un ve Pentagon’un onaylayacağı -hatta belki şimdiden onayladığı- dönüşler olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde.

Nitekim, Ankara’daki kaynayan kazanı anlatan o isim, malum adresleri hatırlatıp şöyle diyor: “Erdoğan’ın kendi tabanına bile ters düşen Taliban mesajlarında asıl muhatap ABD. Biden’a ‘ben Afganistan’da senin askerlerinin ve dostlarının güvenli tahliyesini sağlayayım, sonrasında vekaleten devrede olayım, sen de benim yanımda ol.” Destekten kasıt, Saray’dan güvenli tahliye olabilir mi?