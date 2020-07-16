Kültür Sanat-Sen: Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi ile ilgili kararnameyi "Elhamdülillah" şeklinde paylaşmak içler acısı bir durumdur

16 Temmuz 2020 Perşembe, 13:20

Kültür Sanat-Sen tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nın sosyal medya hesabından Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi ile ilgili kararname “Elhamdülillah” ifadeleri ile paylaşıldığı belirtildi ve aynı sosyal medya hesabından 15 Temmuz konulu “Yıllarca Cumhuriyeti yıkacaklar diye suçlanan Müslümanlar, elitler ATM kuyruğundayken devleti kurtardı" ifadelerine yer verildiği anımsatıldı.

Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi ile ilgili kararnameyi “Elhamdülillah” şeklinde paylaşması paylaşması içler acısı bir durumdur ve kurumun varoluş felsefesine de aykırıdır.

Cami olarak kullanımı için yapılacak çalışmalardaki zeminin halı ile döşenmesi, kontrolsüz insan girişi, resimlerin perde ya da benzeri kapanma yöntemleri ile yapılacak müdahaleler yapıda olumsuz şartları da beraberinde getireceği; tarihi yapılarda nem, sıcaklık değişimi ve ısı transferleri yapının özellikle organik materyallerinde olumsuz sonuçlar doğuracağı Diyanet Başkanlığı bünyesindeki uzmanların teknik ve bu konudaki bilimsel yetersizlikleri ile koruma çalışmaları bu süreçten sonra sürdüremeyeceği bölge laboratuvarınca da bilindiği pekâlâ bir gerçektir. Ayasofya’nın ibadete açılmasını neredeyse İslam alemi için yeni bir başlangıç olarak lanse eden siyasal iktidarın bu icraatının asıl nedeni kaybetmek üzere olduğu bir seçime doğru sürükleniyor oluşudur."

Kurum tarafından 15 Temmuz’la ilgili yapılan “Yıllarca Cumhuriyeti yıkacaklar diye suçlanan Müslümanlar, elitler ATM kuyruğundayken devleti kurtardı" paylaşıma da tepki gösterilen açıklamada paylaşımın suç olduğu ifade edilerek yetkililer göreve çağrıldı.