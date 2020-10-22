Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları sahnelerinin özel tiyatroların kullanımına tahsis edileceğini açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatrolarının sahnelerini yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle açılış yapamayan özel tiyatroların kullanımına tahsis edeceğini açıkladı. Her ayın 20'sinde takip eden aylar için salon tahsis başvuru sonuçları açıklanacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özel tiyatroları desteklemek üzere yapılacak tahsisler 1 Aralık 2020 ile 15 Haziran 2021 arasında gerçekleştirilecek.
Devlet Tiyatrolarının sahnelerini aralıkta kullanmak isteyen özel tiyatrolar başvurularını 10 Kasım'a kadar yapacak. Diğer aylar için müracaatlar ise 2 ay önceden "[email protected]" adresine iletilecek.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü her ayın 20'sinde, takip eden aylar için yeni salon tahsis başvurusu sonuçlarını açıklayacak.
BAŞVURU SIRASINA GÖRE DEĞERLENDİRME
Devlet Tiyatrolarının yerleşik ve turne sahnelerine, Bakanlığın "Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelik" kapsamında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne kayıtlı özel tiyatrolar başvuruda bulunabilecek.
Özel tiyatrolar kendi salonu bulunan illerdeki sahnelere tahsis başvurusu yapamayacak. Devlet Tiyatroları, tahsis yapılırken sahnelerinin bulunduğu ildeki özel tiyatrolara öncelik verecek.
Başvurular, elektronik başvuru sistemine ulaşan sıraya göre değerlendirilecek.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün e-posta adresine iletilecek başvurularda oyun metninin de gönderilmesi gerekiyor.
Başvurulara ilişkin detaylara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.
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