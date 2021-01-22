Kültür ve Turizm Bakanlığı, kaç kültür-sanat emekçisinin işini kaybettiğini bilmediğini açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin "Kaç kültür-sanat emekçisi işini kaybetti" sorusuna "Bilgimiz yok" yanıtını verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Kaç kültür-sanat emekçisi işini kaybetti, kaçı güvencesiz iş havuzuna dahil oldu” diye sordu. Bakanlıktan İlgezdi’ye “Kültür-sanat sektöründe çalışan kişi sayısından bilgimiz yok” yanıtı geldi.
Duruma tepki gösteren İlgezdi, “Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu açıklama, Türkiye’nin savrulduğu yozlaşmanın en açık örneğidir. 18 yılda kültür endüstrileri sektörlerindeki işkollarının tanımlanması ve işgücüne ilişkin bilgi ve istatistik çalışması yapılmadıysa, ne yapıldı?” dedi.
‘İŞKUR’A SORSUN’
İlgezdi, “Bakanlık sayıları yüz binleri aşan ve ne yapacağını bilmez durumda olan kültür-sanat emekçilerine el uzatmak bir yana ‘şu kültür-sanat endüstrisi olmasa bakanlığı ne güzel idare ederdim’ anlayışıyla hareket ediyor” dedi.
İlgezdi, “bakanlık sorumluluk alanına giren sektörlerde çalışan; ışıkçısından rejisörüne, sesçisinden sahne sanatçısına, müzisyeninden yer göstericisine kadar ekmeğinden olan kaç kişi olduğunu bilmiyorsa, İŞKUR’a sorsun” diye konuştu.
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