Kulüpler Birliği: " Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız"

Kulüpler Birliği, futboldaki sorunların futbol paydaşları ile çözülmesi gerektiğinin altını çizdiği bir açıklama metni yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 16:23
Kulüpler Birliği:
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Kulüpler Birliği, futboldaki sorunların futbol paydaşlarıyla birlikte çözülmesi gerektiğini vurgulayan bir açıklama yayımladı.

Kulüpler Birliği'nin açıklaması şöyle:

"Futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayretindeyiz. Futbol dışı kurumların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz. Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Kulüpler Birliği'nin sosyal medyadan yayımladığı açıklama metni şöyle:



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