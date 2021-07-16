Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Alex Teixeira için devreye girdi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ın istediği isim için bizzat devreye girdi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, güçlü bir kadroyla sezona girmek için kolları sıvadı.
Sergen Yalçın'ın özel olarak istediği Alex Teixeira'nın transferi için bizzat devreye girdi.
Ortaçizgi'nin haberine göre Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi transfer için görüşmelerde bulundu. Yalçın'ın ismini verdiği Brezilyalı yıldız için Çebi, devreye girdi.
TARAFTAR TEZAHÜRAT YAPMIŞTI
Teixeira için yönetime sosyal medyadan baskı uygulayan Beşiktaşlı taraftarlar, Ahmet Nur Çebi'den Brezilyalı 10 numarayı istedi.
Beşiktaş'ın forma tanıtımında toplanan taraftarlar Alex Teixeira için Ahmet Nur Çebi'ye çağrıda bulundu.
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