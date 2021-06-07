Kulüpler Birliği, Katarlı yayıncıyı TFF'ye şikayet etti
ÖZEL - Harcama limitlerinde kolaylık sağlanmasını isteyen Süper Lig kulüpleri, yayıncı kuruluş hakkında şikayetlerini TFF Başkanı Nihat Özdemir’e aktardı, ödemelerin tam ve zamanında alınamaması konusunda TFF'den destek istendi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), kulüplerle görüşmeden yabancı kuralında yaptığı değişiklikle oluşan belirsizlik ortamı ve Katarlı beIN Sports'un naklen yayınları geciktirmesi fuübolda gündem yarattı. Kulüpler Birliği Vakfı’na üye 20 Süper Lig kulübünün yöneticileri, bugün önce kendi aralarında toplanıp, ortak karar aldı, ardından da yabancı sınırı kuralı ve naklen yayın ücretleri konusundaki taleplerini TFF Başkanı Nihat Özdemir'e iletti.
www.cumhuriyet.com.tr spor servisinin edildiği bilgilere göre kulüpler önce kendi aralarında bir değerlendirme yapıp federasyonu temsilci yollayacaktı. Ne var ki toplantı uzayınca TFF Başkanı Nihat Özdemir'den otele gelmesi rica edildi. Özdemir kulüplerin görüşlerini dinlemek üzere toplantıya girdi. Kulüpler, Başkan Özdemir’den gelecek sezon 8+6 olarak uygulanacağı açıklanan yabancı oyuncu sayısı kuralının geçen yılki gibi serbest bırakılmasını istedi. Süper Lig temsilcileri, önümüzdeki sezon da 14 yabancı kuralının olduğu gibi devam etmesini talep etti, ayrıca sözleşmesi süren oyuncular için de opsiyon talep edildi.
Harcama limitlerinde kolaylık sağlanmasını isteyen Süper Lig kulüpleri, yayıncı kuruluş hakkında şikayetlerini de TFF Başkanı Nihat Özdemir’e aktardı, ödemelerin zamanında alınamaması konusunda TFF'den destek istendi. Ayrıca Katarlı yayıncının, indirim talebine de kulüpler birliği şiddetle karşı çıktı.
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