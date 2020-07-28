Kulüpler Birliği'nden TFF'ye yabancı ve yayın indirimi resti
Toplantıda Süper Lig'deki yeni yabancı oyuncu kuralı ve yayıncı kuruluşla ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
Kulüpler Birliği Vakfı, olağan toplantısını İstanbul'da
gerçekleşiyor.
Sosyal mesafe kurallarının sağlıklı şekilde uygulanabilmesi açısından Conrad
İstanbul Bosphorus Hotel'de yapılacağı duyurulan toplantı, saat 14.00'te
başlayacak.
Toplantıda Süper Lig'deki yeni yabancı oyuncu kuralı ve yayıncı kuruluşla ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
Kulüpyer Birliği ayrıca yeni bir başkan da seçebilir. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, özel işleri nedeniyle göreviden ayrılacağını söylemişti.
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