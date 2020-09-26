'Kum zambağı'nı koparmanın cezası 120 bin TL
Mersin sahilleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan endemik kum zambaklarıyla süslendi. Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağını koparanlar hakkında, 120 bin TL para cezası uygulanacak.
Doğu Akdeniz sahillerine renk katan kum zambakları, görüntüsü ve kokusuyla kendine hayran bırakıyor. Haziran ayı ortalarında filizlenen kum zambakları, ekim ayı sonuna kadar çiçeklerini koruyabiliyor. 45 derece sıcağa dayanabilen kum zambakları, bilinçsizce koparan vatandaşlar nedeniyle azalabiliyor. Silifke sahillerini süsleyen kum zambakları sayılarında, geçen yıllara oranla düşüş dikkat çekti. Kum zambakları, kumsalda dolaşan, şezlong atan ve çadır kuran ziyaretçiler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bazı vatandaşların zambakları sökerek evine götürmesi de en büyük problemlerden biri olarak ortaya çıkıyor. Kum zambaklarının koparılması ya da zarar verilmesi durumunda 60 bin TL para cezası uygulanıyor. Tabiat Parkı içerisinde koparılması halinde ise ceza 120 bin TL olarak uygulanacak.
'HASSAS DAVRANALIM'
Üniversite öğrenci Seher Gündüz, doğa harikası kum zambaklarının kopartılmaması için çağrı yaptı. Kum zambaklarının çok narin bir bitki olduğunu söyleyen Gündüz, "Her sene buraya gelip fotoğraf çekiyorum. Çok güzel bir bitki. Nesli tükenme tehlikesi altında. Lütfen kum zambaklarını koparmayalım, onlara hassas davranalım" diye konuştu.
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