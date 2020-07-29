'Küme düşme olmasın' önerisi Meclis’e getirildi!

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:51

Dün yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ardından Kulüpler Birliği başkanı Mehmet Sepil yayıncı kuruluş krizi, yeni yabancı kuralı hakkında konuşmuştu. Sepil aynı zamanda bu sezon küme düşmenin olmaması yönünde başvuru yapacaklarını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun küme düşmeme önerisini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na danışacağı öğrenilmişti. TFF’nin bugün 14:00’daki toplantısına Bakan Kasapoğlu da katılacak.

TFF’nin bugün yapacağı toplantı öncesi Meclis’te flaş bir gelişme yaşandı. MHP Malatya milletvekili Mehmet Fendoğlu, bu sezon liglerden küme düşmenin kaldırılmasını istedi. Fendoğlu yaptığı konuşmada “Öncelikle, Süper Lig'de şampiyon olan Başakşehir'e başarılar diliyorum. Yine Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'a ve Hatayspor'a da bundan sonraki süre içerisinde başarılar dilerim. Kulüpler Birliği Vakfı, 18 kulüp ve Lig'e çıkan Erzurumspor ve Hatayspor Kulüp Başkanlarıyla beraber ortaklaşa bir karar aldı. Bu karar bu seneye mahsus olmak üzere liglerden düşme olmasın kararı ve bu kararı da Türkiye Futbol Federasyonuna ilettiler.



Ümit ediyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu da bu kararı uygular. Çünkü bu sene -olağanüstü- depremler, virüs, corona virüs, hastalıklardan muzdarip olan takımlarımız eşit şartlarda yarışmadılar. Biz de şehrimiz Malatya adına, Kayseri adına, Ankara adına bu yıl küme düşmesin, bu küme düşmenin kaldırılması, futbolumuz adına doğru bir karar olacaktır” ifadelerini kullandı.



