Kumpas davaları mağdurlarının milyonlarca lira tazminat kazandığı algısı yaratıldı: İşte acı gerçek

15 Eylül 2020 Salı, 12:42

Balyoz kumpası nedeniyle tutuklanan ve 44 ay sonra hatliye olan emekli Tümamiral Semih Çetin'i, "çoban ateşi" isimli hesabın kullanıcısı hedef aldı.

“Onun için mi dünya kadar tazminat aldınız, şimdi de eze eze yiyorsunuz söylesene kaç milyon aldın tazminat olarak. Söyle de ederini bilelim öyle vatan millet sakarya ayaklarıyla göz kesmekle olmaz o işler tazminatını söyle bilelim” diye yazdı.

Emekli Tümamiral Semih Çetin, halen tazminatını alamayan komutanlar olduğunu belirtip şunları yazdı:

“44 ay hapis karşılığı 220.000 TL tazminata hak kazandım. Yargıtay onayladı. Geçen sene ödeme yapıldı. Üstelik ben ödeme yapılan ilk beş arasındayım. Daha bir kuruş almamış yüzlercesi var. Bu senin ateşini söndürür mü?”