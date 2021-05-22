Kumpas mağduru Önsel'in oğlu yaşamını yitirdi
FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpasları mağduru Mustafa Önsel'in oğlu İstemihan Manas Önsel hayatını kaybetti.
FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpasları mağduru Mustafa Önsel'in oğlu İstemihan Manas Önsel hayatını kaybetti.
İstemihan Önsel’in cenazesi yarın (22.05.2021) cumartesi günü öğlen namazına müteakiben Ankara Gölbaşı asri mezarlığında defnedilecek.
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