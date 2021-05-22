Kumpas mağduru Önsel'in oğlu yaşamını yitirdi

FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpasları mağduru Mustafa Önsel'in oğlu İstemihan Manas Önsel hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:39
Kumpas mağduru Önsel'in oğlu yaşamını yitirdi
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FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpasları mağduru Mustafa Önsel'in oğlu İstemihan Manas Önsel hayatını kaybetti. 

İstemihan Önsel’in cenazesi yarın (22.05.2021) cumartesi günü öğlen namazına müteakiben Ankara Gölbaşı asri mezarlığında defnedilecek.


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