'Ergenekon' hakim ve savcılarının yargılandığı davada yeni gelişme

31 Mart 2021 Çarşamba, 18:35

Adli kontrol tedbirlerine uymayan ve bir süredir ulaşılamayan Ergenekon Davası’nın özel yetkili hakimleri Ercan Fırat ve Nihat Topal ile ilgili tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, sanıklardan Fırat ve Topal'ın adli kontrol tedbirlerine uymadıkları için tutuklanmalarına karar verilmesini istemişti. Savcı’nın bu isteğini değerlendiren daire Fırat ve Topal’ın tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Fırat ve Topal, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme ve resmi belgede sahtecilik ile suçlanıyordu. Fırat ve Topal hakkında ise adli kontrol olarak "yurt dışına çıkış yasağı" bulunuyordu. Şikayetçi avukatları, uzun süredir ulaşılamayan iki sanığın yurt dışına kaçma ihtimali olduğunu ifade ediyor.

Edinilen bilgiye göre kararda, "sanıklar Ercan Fırat ve Nihat Topal hakkında CMK'nın 109/3-b maddesi geregince belirli yere imza atma suretiyle adli kontrol tedbirini mazeret bildirmeden ihlal ettikleri,yargılamadan kaçtıkları anlasıldıgından CMK'nın 112/1-1. cümle geregince sanıklar hakkında CMK 94 - 100. maddeleri geregince tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına, Ankara Adli Yargı sınırları içerisinde yakalandıgında Dairemizde hazır edilmesi, Ankara Adli Yargı sınırları dısında yakalanması halinde en geç yirmi dört saat içinde Dairemizde hazır edilmesi, bu süre zarfında Dairemiz önüne çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde yakalandıgı yer adliyesinde, mevcut degil ise en yakın adliyede kurulu sesli ve görüntülü iletisim sisteminin(SEGBIS) kullanılması suretiyle savunmasının alınması ve tutuklanmasının saglanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.