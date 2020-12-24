Kumpas mağduru Yüzbaşı Murat Eren, yıllar süren hukuk mücadelesi sonunda beraat etti

24 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Kumpas davalarından Atabeyler davasında tutuklanan ilk subay olan ve 14 yıldır yargılaması devam eden Pilot Yüzbaşı Murat Eren beraat etti. Eski Özel Kuvvetler Pilotu Yüzbaşı Eren’in, “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” iddasıyla yargılandığı davanın duruşmasına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün devam edildi.

Mahkeme suça delil olduğu iddia edilen CD üzerinde parmak izi olup olmadığını aradı. Parmak izi olmadığı anlaşılınca, 14 yıldır yargılanan Eren’in beraatına karar verildi. Davaya ilişkin bilgi paylaşan Eren’in avukatı Muhammed Sarıyaka, “Murat Eren’in hakkında üç dava vardı. Birisi Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz yıllarda görülmüştü. O davadan beraat etti. Bu yargılandığı dava, silahlı kuvvetlerden ihraç edilme nedeniydi. Bundan da beraat etmiş oldu. Şimdi kapatılan Ankara 11. Ceza Mahkemesi’nde bir duruşması daha var. Onun duruşmasının başlamasını bekliyoruz. Yakın zamanda başlayacağını ve beraat edeceğini umuyoruz” bilgisini paylaştı.

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Eren, 2006 yılında FETÖ kumpası ile kurgulanan dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a suikast yapacağı iddia edilen “Atabeyler Çetesi” soruşturması ile kumpas davalarında tutuklanan ilk subay oldu. Aynı yıl TSK ile ilişiği kesilen Eren, 12 yılda çeşitli aralıklarla 46 ay hapis yattıktan sonra 2016 yılında tahliye edildi.

Eren hakkında, “silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek”, “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” ve “patlayıcı madde bulundurmak ve taşımak” suçlamasıyla üç ayrı dava açıldı.

Dün sonuçlanan davayla Eren, Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasından ve Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçlamasından beraat etmiş oldu.