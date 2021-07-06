Kupa Amerika'da Brezilya finale yükseldi
Kupa Amerika'da Peru'yu 1-0 yenen Brezilya finale çıktı.
Kupa Amerika'nın sonuna gelindi. Covid gölgesinde oynanan maçlarda heyecan yüksek.
Yarı finalin ilk ayağında Peru'yu 35. dakikada Paqueta'nın attığı golle yenen Sambacılar isimlerini finale yazdırdı.
Brezilya'nın kaptanı Neymar Jr. ise finalde Arjantin'i istdiklerini açıkladı.
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