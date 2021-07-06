Kupa Amerika'da Brezilya finale yükseldi

Kupa Amerika'da Peru'yu 1-0 yenen Brezilya finale çıktı.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2021 Salı, 07:38
Kupa Amerika'da Brezilya finale yükseldi
Abone Ol google-news

Kupa Amerika'nın sonuna gelindi. Covid gölgesinde oynanan maçlarda heyecan yüksek.

Yarı finalin ilk ayağında Peru'yu 35. dakikada Paqueta'nın attığı golle yenen Sambacılar isimlerini finale yazdırdı.

Brezilya'nın kaptanı Neymar Jr. ise finalde Arjantin'i istdiklerini açıkladı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler