Kupa Amerika'da Enner Valencia'nın asisti puan getirdi

Kupa Amerika 2021'de Ekvador, Brezilya ile karşılaştı. Ekvador, Enner Valencia'nın asistiyle bir üst tura atladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2021 Pazartesi, 09:09
Kupa Amerika'da Enner Valencia'nın asisti puan getirdi
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Kupa Amerika 2021'de Ekvador, B Grubu son maçında Brezilya ile karşılaştı.

Grupta ilk üç maçını kazanan Brezilya, Ekvador karşısında da öne geçti. 37. dakikada Eder Militao'nun golüyle 1-0 öne geçen Brezilya ilk yarıyı önde bitirdi.

53. dakikada Ekvador beraberliği yakaladı. Fenerbahçeli Enner Valencia'nın asistinde topu filelere gönderen Angel Mena 1-1'lik eşitliği getirdi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 10 yapan Brezilya lider olarak gruptan çıktı. Ekvador ise aldığı bir puanla üç puana ulaştı ve beş takımlı grubu dördüncü bitirerek bir üst tura adını yazdırdı.

Ekvador'un golünde asisti yapan Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia maçın 81. dakikasında sakatlık yaşadı. Valencia aynı zamanda maçın adamı seçildi.

Aynı grupta Brezilya ve Ekvador'un yanı sıra Peru ile Kolombiya da üst tur bileti alırken yalnızca iki puanlı Venezuela sonuncu olarak turnuvaya veda etti.


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