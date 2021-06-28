Kupa Amerika'da Enner Valencia'nın asisti puan getirdi
Kupa Amerika 2021'de Ekvador, Brezilya ile karşılaştı. Ekvador, Enner Valencia'nın asistiyle bir üst tura atladı.
Kupa Amerika 2021'de Ekvador, B Grubu son maçında Brezilya ile karşılaştı.
Grupta ilk üç maçını kazanan Brezilya, Ekvador karşısında da öne geçti. 37. dakikada Eder Militao'nun golüyle 1-0 öne geçen Brezilya ilk yarıyı önde bitirdi.
53. dakikada Ekvador beraberliği yakaladı. Fenerbahçeli Enner Valencia'nın asistinde topu filelere gönderen Angel Mena 1-1'lik eşitliği getirdi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından puanını 10 yapan Brezilya lider olarak gruptan çıktı. Ekvador ise aldığı bir puanla üç puana ulaştı ve beş takımlı grubu dördüncü bitirerek bir üst tura adını yazdırdı.
Ekvador'un golünde asisti yapan Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia maçın 81. dakikasında sakatlık yaşadı. Valencia aynı zamanda maçın adamı seçildi.
CAPITÁN Y FIGURA— Copa América (@CopaAmerica) June 27, 2021
Enner Valencia fue elegido el Jugador del Partido #VibraElContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/nJwZYdXs8l
Aynı grupta Brezilya ve Ekvador'un yanı sıra Peru ile Kolombiya da üst tur bileti alırken yalnızca iki puanlı Venezuela sonuncu olarak turnuvaya veda etti.
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