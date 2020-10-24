Kuran kursu anasınıfı ihtiyacını karşılıyormuş!

24 Ekim 2020 Cumartesi, 10:57

Pedagogların, “Küçük yaşta verilen dini eğitim, çocukta geri dönülemez hasarlara yol açabilir” uyarısına karşın sayıları her geçen gün artırılan 4-6 yaş Kuran kurslarına yenileri ekleniyor.

BirGün'ün haberine göre, Şahinbey Belediyesi’nin, “Hayırsever işadamı” ile imzaladığı protokol kapsamında 4-6 yaş grubundaki çocuklar için 20 yeni Kuran kursu inşa edilecek.

Lise öğrencilerinin Umre seyahati ile ödüllendirildiği projeleri ile bilinen AKP’li Şahinbey Belediyesi, 4-6 Yaş Kuran kursu yapımı için protokol imzaladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Mevlüt Taş arasındaki protokolün imza törenine Antep Valisi Davut Gül de katıldı.

HAYATLARINA ŞEKİL VERECEKMİŞ

Vali Gül, 4-6 yaş grubuna hizmet veren Kuran kurslarının, “Anasınıfı ihtiyacını karşılaması açısından da önemli” olduğunu iddia etti.

Kuran kursları ile eğitimin altyapısının da güçlendiğini savunan Gül, belediyenin, müftülüğün ve kaymakamlığın 20 yeni 4-6 yaş Kuran kursu hedefi olduğunu dile getirdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise “Çocukların küçük yaşlarda eğitime başlamasının ileriki hayatlarına şekil vereceğini” söyledi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, çocuklara verilen eğitimin aile yaşamını da etkilediğini belirterek “4-6 yaş çocuğun karakterinin gelişmeye başladığı ve geleceğe dönük adımların atıldığı çok hassas ve kritik bir dönem. Bu dönemde çocuğa verilen eğitim geleceğini ve aile hayatını şekillendiriyor. Dolayısıyla yavrularımız burada Allah, Peygamber, ezan, bayrak sevgisi gibi bizi biz yapan değerlerle buluşuyorlar” dedi.

ÇOCUKLARA UYGUN DEĞİL

Milli Eğitim Bakanlığı ile “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı” protokolü imzalayarak din personeline çocuk gelişimi eğitimi veren Diyanet’in 4-6 Yaş Kuran Kursları’na son dört yılda 289 bin 450 çocuk gitti.

Diyanet’in 4-6 Yaş Kuran kurslarını mercek altına alan akademik araştırmasında ise küçük yaştaki çocukların pedagojik eğitimi olmayan kadrosuz öğreticilere emanet edildiğine dikkat çekildi. Araştırmada, “Diyanet’in programı dört yaşındaki çocuklara uygun değil” tespiti yapıldı.