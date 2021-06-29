Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

29 Haziran 2021 Salı, 13:14

Bu yıl Ramazan ayında Covid-19 nedeniyle sevdiklerinden uzak bir bayram geçiren yurttaşlar, Kurban Bayramı için hazırlıklarına başladı.

Kurbanlıklar için kurulan pazarlarda alışverişler başlarken, yurttaşlar da Kurban Bayramı tarihlerini araştırmaya devam ediyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek. 19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak.

Bu düzenlemeye göre 16 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma