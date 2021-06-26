Kurban Bayramı’nda 9 günlük tatil iç turizmi hareketlendirdi, oteller doldu

26 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle zorlu bir süreçten geçen turizm sektörünün yüzünü Kurban Bayramı güldürdü. Otel rezervasyonları yüzde 70’in üzerinde dolarken fiyatlar ise kişi başı en az bin liradan başlıyor.

Temmuz ayının 20’sinde başlayacak olan Kurban Bayramı hafta sonlarının da eklenmesi halinde 9 günü buluyor. Rus turistlerin gelmeye başlamasıyla birlikte hareketlenmenin yaşandığı turizm sektöründe, Kurban Bayramı da iç turizmi canlandırdı. Yerli turistin talebi, otellerin yanı sıra müstakil evlere yöneldi.

Ancak erken rezervasyon yapmayanlar için fiyatlar el yakıyor. Her şey dahil otellerde 7 günlük tatil fiyatı kişi başı 6-7 bin liradan başlıyor, 100 bin liraya kadar çıkıyor. Lüks butik otellerde ise 7 günlük konaklama fiyatı 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Paket tur, otel ve karavan, kamp tatili yapmak isteyenler için ortalama maliyet ise Antalya ve Bodrum’da iki kişilik 1 hafta tatil için en az 2 bin lirayı buluyor. Ege ya da Akdeniz’de tatil yapmak isteyen iki kişi 4 gece 5 günlük konaklama için ortalama 2 bin 500 lira, 8 gece 9 günlük konaklama için 6 bin 500 liraya kadar parayı gözden çıkarması gerekiyor.

KİRALIK VİLLA TALEBİ ARTTI

Kaş ve Kalkan’da 800 villası bulunan Villacım firmasının kurucusu Ömer Bacak, bayram için yüzde 95 doluluk oranına ulaşıldığını açıkladı. Daha önce kendilerine ait otelin boş kaldığını söyleyen Bacak, Rusların da gelmeye başlaması ile otelin de tamamen dolduğunu söyledi. Bacak, “Kurban Bayramı nedeniyle temmuz ayı için rezervasyonlar dolu” diye konuştu.

Bayramı tatil yaparak değerlendirmek isteyen yurttaşların otellerdeki rezarvasyon oranlarının yüzde 70’e ulaştığını aktaran Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkanı Erkan Ustaoğlu da “Yerli turist, bayram tatili için rezervasyonlarını yapmaya devam ediyor. Çanakkale, Kuzey Ege ve Akdeniz’deki otellerin yüzde 70 kadar kısmı şu an dolu. Temmuz ve ağustos aylarında bir önceki yıla göre çok daha hareketli olacak. Bayram için butik otellerin gecelik fiyatları bin ila 2 bin TL civarında” dedi.

Bayram nedeniyle yerli turist hareketliliği olacağını belirten Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise büyük otellerin yüzde 75 kadar doluluk oranına ulaştığını aktardı. Bayramdaki hareketliliğin olumlu olduğunu da ekleyen Karcılıoğlu, “Ancak 5-6 günlük operasyonlar bu sektöre can suyu olmayacak” dedi.