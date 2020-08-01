Kurban edeceği ineği, traktörün arkasına bağlayarak götürdü

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 18:11

Olay, saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Beypınar köyünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü, Beypınar köyü yolunda kurbanlık ineği traktörün arkasına asarak ilerleyen traktör sürücüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sürücü çektiği görüntülerle sosyal medya üzerinden valiliğe ihbarda bulundu. İhbarın ardından çalışma başlatan ekipler hayvanı traktörün arkasına asarak götürenin Y.G. olduğunu belirledi. Y.G. hakkında 5199 Sayılı Kanuna Muhalefet etmek suçundan tutanak tutuldu. Tutanak gerekli idari işlemin yapılması için Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderildi.

Cumhuriyet yazarı olan ve hayvan hakları savunuculuğu yapan Zülal Kalkandelen, görüntüleri kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak yapılan işkenceye sert bir şekilde tepki gösterdi. "Burası Türkiye! Bu ilkelliği sorgulayın, bu vahşeti kabul etmeyin!" diyen Kalkandelen, şu ifadeleri kullandı:

"İhbar etsem ne yapılacak? Hayvanlara yapılan işkencelerin karşılığını misliyle çeksin insan... UTANIYORUM"





Burası SİVAS Beypınar köyü!

Burası Türkiye! Bu ilkelliği sorgulayın, bu vahşeti kabul etmeyin!

İhbar etsem ne yapılacak? Hayvanlara yapılan işkencelerin karşılığını misliyle çeksin insan... UTANIYORUM! @sivasbeltr @sivasbeltrcozum @valisalihayhan @sivasvaliligi pic.twitter.com/l9vwCkeW2n — Zülâl Kalkandelen ? (@veganzulal) August 1, 2020

VALİ: KABUL EDİLEMEZ GÖRÜNTÜ

Hayvanın traktör arkasında götürülmesi sosyal medyada da büyük tepki gördü. Sosyal medya üzerinden Vali Salih Ayhan görüntüleri paylaşarak, "Sosyal medya üzerinden bizlere yansıyan bu kabul edilemez görüntünün faili tespit edilmiş olup, gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. Hiçbir aklın ve vicdanın sindiremeyeceği bu görüntülerin yaşanmaması için hassasiyetle konuyu bizlere ulaştıran vatandaşımıza teşekkür ediyoruz" dedi.