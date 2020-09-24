Kurdaki artış, hurda ve demir cevheri fiyatlarının yüzde 30-50 artmasına yol açtı

24 Eylül 2020 Perşembe, 06:00

Neredeyse her gün rekor üstüne rekor kıran dolar kurunun yarattığı maliyet artışı, inşaat sektöründeki bazı bileşenleri karşı karşıya getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, sektöre vermek istedikleri hareketliliğin, demir ve çimentoya yapılan zamlar yüzünden sekteye uğrayabileceğini söyleyince, çimentoculardan ardı ardına açıklama geldi.

Bulut, önceki gün “İnşaat sektörünü bir ağacın ana gövdesi, alt sektörleri bu gövdenin dalları gibi görüyoruz. Her alt sektör kâr edeceğim derse gövde kurur. Zamlar sektörümüzü olumsuz etkiliyor” demişti.

EKONOMİNİN SEYRİNE BAĞLI

Doğrudan Bulut’a yönelik olmasa da karşı bir açıklama yapan çimentocular ise özetle, zamların daha fazla kâr uğruna değil, döviz kurunda yaşanan artıştan kaynaklandığını söyledi. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “Kurlarda yaşanan artışlar, enerji maliyetleri, hammadde ve finansman maliyetleri gibi çimento maliyetlerine etki eden pek çok unsur bulunmaktadır. 2018 yılının Nisan ayından bu yana daralan bir iç piyasa ile karşı karşıyayız” dedi.

Demir tarafındaki artışları ise Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’ne (TÇÜD) sorduk. Son birkaç ayda hurda ve demir cevheri fiyatlarının yüzde 30-50 aralığında arttığını açıklayan TÇÜD, fiyatlardaki artışın döviz kurundaki artıştan kaynaklandığının altını çizdi. “Piyasada 30 civarında ham çelik üreticisi, 50’nin üzerinde haddehane var. Bu kadar oyuncunun olduğu bir durumda, piyasa şartları dışında fiyat belirlenmesi esasen söz konusu değil” diyen TÇÜD, açıklamasında “Ekonomimizdeki dalgalanmaların durulmasına paralel olarak, fiyatların daha istikrarlı bir seyir içerisine gireceğini değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çimento sektöründeki girdilerin ise yaklaşık yüzde 50’si yakıt ve elektrik maliyetlerinden oluşuyor. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) verilerine göre, 2017-19 döneminde ithal kömür fiyatları yüzde 34, petrokok fiyatları yüzde 45, elektrik birim maliyetleri ise yüzde 76 arttı. ÇEİS Başkanı Suat Çalbıyık, “Tüm bu artışlara rağmen, yurtiçi çimento fiyatları yüzde 8.1 geriledi” diye konuştu.