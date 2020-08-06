Kurdaki sert yükselişe Merkez Bankası'ndan açıklama geldi
TCMB: Araçlar oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanılacak. Açıklamada, hedefli likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı ifade edildi.
Kurda yaşanan sert yükselişin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) açıklama geldi.
Piyasada oluşan fiyat gelişmelerin yakın takip edildiği belirtilen TCMB açıklamasında araçlar oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanılacağı belirtildi.
Açıklamada hedefli likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı ifade edildi.
Açıklamanın metni şu şekilde:
Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.
Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır.
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